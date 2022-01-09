تفاصيل استعدادات هيئة الإسعاف لتأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

شهدت هيئة الإسعاف المصرية على مدار الأيام الماضية استعدادا لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13يناير برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمشاركة شباب من 196 دولة.

واستندت استعدادات هيئة الإسعاف المصرية على عدد من الركائز الهامة، والتى جاء فى مقدمتها أهمية وطبيعة ذلك الحدث والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وشهد المنتدى تسجيل أكثر من 500 ألف شاب من كافة أنحاء العالم رغبتهم فى حضور فعاليات المنتدى، وهو ما يمثل انعكاساً لثقة المجتمع الدولى فى مصر، والتى نجحت فى استضافة عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية على مدار الاعوام الماضية بالرغم من أجواء جائحة كورونا، والتى لعبت فيها المنظومة الصحية المصرية دوراً محورياً وبمساهمة فاعلة من هيئة الإسعاف المصرية.

اشتملت خطة هيئة الإسعاف المصرية على تأمين مدينة شرم الشيخ بشكل تام عبر الدفع بعدد 50 سيارة إسعاف مجهزة كرعاية مركزة تم توزيعها بعد دراسة الكثافات البشرية المقرر حضورها للمنتدى بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ ومقرات إقامة الشباب من رواد المنتدى والمناطق الحيوية والمزارات بحيث تنطلق عملية التأمين فور وصول الوفود إلى ارض مطار شرم الشيخ الدولى بعدد 3سيارات إسعاف رعاية مركزة وسيارة إسعاف ذاتية التعقيم لها القدرة على احتواء حالات العدوى شديدة الخطورة.

كما تم تأمين طريق السلام والذى يعد شريان الحركة الرئيسى بمدينة شرم الشيخ بعدد 18سيارة إسعاف، كما اشتمل التأمين ايضاً على الدفع بسيارات إسعاف لتأمين رواد مناطق خليخ نعمة والسوق القديم وسوهو سكوير.

جاء مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ الذى يحتضن فعاليات المؤتمر على رأس اهتمامات التغطية الإسعافية بعدد 6سيارة إسعاف تدخل سريع وعدد 5 فرق انتشار سريع داخل قاعات المؤتمر مجهزة للتعامل مع أى حالات طبية طارئة بين رواد المنتدى.

كما امتدت التغطية الإسعافية لتشمل مساهمة الهيئة مشاركة 4 أطباء وعدد 4 أخصائيين تمريض مع تدشين عدد 2 عيادة طبية وعدد 6 نقاط طبية مجهزين بكافة المستلزمات الطبية والادوية واشتمل التامين الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف مجهزة كرعاية مركزة بمحيط القاعات التى تحتضن فعاليات المنتدى.

وتضمنت استعدادات هيئة الإسعاف المصرية تنظيم عدد من الدورات الإسعافية للفرق الإسعافية المشاركة بالمؤتمر تخللها ندوات تعريفية بطبيعة واهمية الحدث مع الدفع بفرق الدعم اللوجيستى لمراجعة شبكات الاتصال اللاسلكية، ومراجعة مخزون المستلزمات الطبية والادوية، مع التأكيد على التزام كافة عناصر المنظومة إلاسعافية بأعلى درجات اليقظة وضبط النفس وتنسيق العمل بين الاطقم الإسعافية على مدار 24ساعة متواصلة والتنسيق الكامل مع قطاع الطب الوقائى ومديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء وامانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما روعى فى الخطة وضع كافة إمكانيات إقليم القناة على أهبة الاستعداد لخدمة ذلك الحدث بحيث يتم إمداد مدينة شرم الشيخ فى حالة الاحتياج بعدد80 سيارة إسعاف دفعة واحدة فى غضون اربع ساعات بحد اقصى.

وتوجه الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى مدينة شرم الشيخ لرئاسة غرفة الأزمات والطوارئ المنعقدة بالمقر الإقليمى لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة شرم الشيخ مصحوباً بقوة دعم من الكوادر الطبية والإشرافية للمعاونة فى تأمين فعاليات المؤتمر.

استهل الدكتور جاد جولته بمدينة شرم الشيخ بتفقد النقاط الإسعافية والطبية داخل قاعات المنتدى، كما تفقد عدد من التمركزات الإسعافية بمدينة شرم الشيخ حيث ابدى سيادته كامل ثقته فى رجال المنظومة الإسعافية وفى ادائهم الذى يرقى لتمثيل مصر بشكل لائق فى ذلك المحفل العالمى الذى يضم شباب من كافة انحاء العالم، وفى سياق جولته التفقدية.

اكد رئيس هيئة الاسعاف أن حضور المنظومة الإسعافية المصرية فى المنتدى يحمل رسالة قوية وصادقة لرواده تتماشى مع أجندة بعض الموضوعات التى يتناولها المنتدى وهي: العالم فى اعقاب جائحة كورونا والتنمية المستدامة والتجربة المصرية لمبادرة حياة كريمة.

وأكد جاد أن تبنى القيادة السياسية لقضية التنمية المستدامة مثل دفعة للمنظومة الإسعافية على مدار السنوات الماضية شهدت خلالها زيادة اسطول سيارات الإسعاف واللجوء إلى الرقمنة كنظام تشغيل والتوسع فى البرامج التدريبية والتعليمية للأطقم الإسعافية وهو الامر الذى ظهرت ثماره فى تصدى المنظومة الإسعافية لجائحة كورونا فى كافة موجاتها.

كما امتد دعم القيادة السياسية للمنظومة الإسعافية ليشمل التوجيه بالتعاقد على 1000سيارة إسعاف جديدة وصلت طليعة ذلك الأسطول بالفعل إلى أرض الوطن ويمثل ذلك الأسطول الجديد قمة التقنية الطبية والتكنولوجية للصناعة الألمانية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة للنهوض بالريف المصرى.