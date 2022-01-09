اليوم السابع
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تصدير شحنة غاز من دمياط للإسالة خلال يومين متجهة لفرنسا

الأحد، 09 يناير 2022 10:27 ص
تصدير شحنة غاز من دمياط للإسالة خلال يومين متجهة لفرنسا تصدير غاز "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط خلال يومين، متجهة لفرنسا.

وأضاف المصادر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن حجم الشحنة يبلغ حوالى 155 ألف متر مكعب غاز مسال لافته أن المصنع يعمل بكامل طاقته استعدادا لتصدير عدد من الشحنات الفترة القادمة.

وبلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالى 82.4 مليون طن بواقع حوالي 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 53.1 مليون طن غاز طبيعى، وحوالى مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.  

جدير بالذكر أن إجمالى إنتاج الثروة البترولية قد زاد بنسبة 8.4% عن عام2020، وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 17.2% بالمقارنة بعام 2020.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.


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