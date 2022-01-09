تشييع 5 جثامين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى ببنى سويف.. فيديو وصور

بنى سويف هانى فتحى

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في تشييع جثامين خمسة من أبناء قرية شاويش، والذين توفوا في الحادث الذي وقع صباح اليوم قبل كمين الروس على الطريق الصحراوي الغربي، إثر اصطدام سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بسيارة نقل ثقيل.

وأدى المحافظ صلاة الجنازة على جثامين المتوفين بمركز شباب القرية ، وسط آلاف من المشيعين من شاويش والقرى المجاورة لها ، الذين حرصوا على أداء صلاة الجنازة ، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب المحافظ لأهالي القرية عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم الذي فجع أبناء بني سويف كافة، داعيا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهليهم وذويهم نعمة الصبر والسلوان.، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء

وكانت قد سادت حالة من الحزن الشديد بقرية شاويش، عقب وصول نبأ وفاة 5 من أهالي القرية، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع نقل تريلا، قبل كمين الروس بالطريق الصحراوي الغربي، أثناء توجههم لعملهم بالقاهرة ، حيث أسفر الحادث عن وفاة خمسة من أبناء القرية وإصابة 8 آخرين.