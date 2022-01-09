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تزايد إصابات كورونا بالكونجرس الأمريكى.. نائبان جديدان ينضمان للقائمة

الأحد، 09 يناير 2022 09:53 ص
تزايد إصابات كورونا بالكونجرس الأمريكى.. نائبان جديدان ينضمان للقائمة الكونجرس الامريكى
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلن عضوين فى مجلس النواب الأمريكى إصابتهما بفيروس كورونا فى ظل ارتفاع حالات كوفيد 19 داخل الكونجرس.

وقالت صحيفة ذا هيل إن النائبين الديمقراطى شون كاستن والجمهورية يونج كيم قد أعلنا إصابتهما بكوفيد 19، لينضما إلى قائمة متنامية من المشرعين الذين أصيبوا بالفيروس فى ظل أحدث موجة للوباء.

وأكد كاستن أن نتيجة اختباره للفيروس جاءت إيجابية، وقال على تويتر إن ذلك حدث برغم تلقيه جرعتى اللقاح والجرعة المعززة. وأشار النائب البالغ من العمر 50 عاما إلى أنه يعانى حتى الآن من أعراض بسيطة فقط.

وكتب يقول: أشعر بالامتنان للعمل الإعجازى لعلمائنا وللعاملين فى الرعاية الصحية وأشجع الجميع على تلقى اللقاح والجرعة المعززة وارتداء الكمامة". وأشارت النائبة كيم البالغة من العمر 59 عام إلى أنها هى الأخرى تلقت جرعتى اللقاح والجرعة المعززة، وقالت إن ستراقب الأعراض لديها.

وقالت ذا هيل إن كاستن وكيم ينضمان إلى قائمة طويلة من السياسيين الذين تبين إصابتهم بفيروس كورونا رغم تلقيهم جرعتى اللقاح، وذلك منذ ظهور متحور اوميكرون فى الولايات المتحدة، وهو المتغير الذى أشارت الدراسات الأولية إلى انه يقاوم التحصين الذى توفره اللقاحات بشكل أكبر من المتحورات السابقة للفيروس.

وكان بران موناهان، كبير أطباء الكونجرس قد حذر يوم الاثنين الماضى من عدد غير مسبوق من الإصابات فى مبنى الكابيتول، تسبب فيها ارتفاع فى حالات الإصابة بين العاملين والنواب غير الحاصلين على اللقاح. ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

 

 


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