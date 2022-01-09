تخترق الجليد.. فرنسا تصمم سفينة تستطيع الإبحار فى القطب الشمالي.. صور

محمد غنيم ووكالات

صُممت شركة تطوير فرنسية سفينة سياحية فاخرة لتكون الأولى فى العالم تخترق جليد القطب الشمالي الذى يعد الأشد قسوة، تتكون من 9 طوابق متكاملة بين الترفيه والراحة والاستمتاع كما تضم حمام سباحة وأماكن لانزلاق القوارب، وذلك حسب ما نشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية صورا للسفينة الخارقة.

تسطيع السفينة الوصول إلى القطب الشمالي، حيث تكلفت مايقرب عن 300 مليون يورو من الابتكارات التكنولوجية والبيئية لتحمل اسم Le Commandant Charcot ، وهي مملوكة لشركة الرحلات البحرية الفرنسية Ponant قادرة على الوصول إلى قلب المناطق القطبية، في كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبي - وفي بعض الراحة.

تضم السفينة جانب الأناقة فى التصميم إضافة إلى القوة لكسر الجليد تستخدم الغاز الطبيعى المسال والبطاريات ومصممة لتقديم أقل اهتزاز، بفضل الأشياء الذكية التي تدور حول الهيكل.

يوجد جسرين بحيث يمكن للسفينة الرجوع إلى الخلف والأمام ، ويتم فرز جميع النفايات وتخزينها على متنها ، وهناك تخفيضات كبيرة في الانبعاثات: 25 في المائة أقل من الكربون ، و 85 في المائة أقل من أكسيد النيتروجين ، و 95 في المائة أقل غرامة انبعاثات الجسيمات.

السفينة بأكملها عبارة عن مزيج مبهج من البراعة والهندسة. يتم تسخين حفرة النار والمسبح الخارجي على السطح العلوي من الطاقة المهدرة للسفينة. لا توجد زجاجات بلاستيكية على ظهر المركب - حيث يتم ترشيح مياه البحر لتوفير مياه الشرب الباردة ، ودرجة حرارة الغرفة ، ومياه الشرب الفوارة.

في المنتجع الصحي ، توجد غرفة ثلجية بالإضافة إلى ساونا وغرف علاجية ومسبح داخلي وكرسي سلة معلقين بجانب النافذة. تتميز الغرف الفاخرة البالغ عددها 123 بالهدوء في التصميم ، وتحتوي جميعها على شرفة مُدفأة أيضًا لأنها على الرغم من أنها مليئة بالأدوات ، بما في ذلك آلات Nespresso وأجهزة التلفزيون ، إلا أنها ليست منافسة للمشهد الخارجي.



السفينة خارقة الجليد



القطب الشمالى



تصل إلى قلب المناطق القطبية في كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبي



تستخدم السفينة الغاز الطبيعي المسال والبطاريات وهي مصممة لتوفير أدنى قدر من الاهتزازات



حمام السباحة الداخلي في المنتجع الصحي



رحلات بحرية لرواد السفينة خارقة الجليد