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تحقيقات في تعرض منزل سهير رمزي لحريق.. والفنانة تؤكد عدم إصابة أحد بأذى

الأحد، 09 يناير 2022 12:59 م
تحقيقات في تعرض منزل سهير رمزي لحريق.. والفنانة تؤكد عدم إصابة أحد بأذى الفنانة سهير رمزى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها فى واقعة حريق منزل الفنانة سهير رمزي، بعدما كشفت الفنانة عن تعرض منزلها لحريق، صباح اليوم الأحد، نتج عنه تلفيات، فيما لم يصب أى أحد بأذى نتيجة الحادث.

 

ونشرت سهير رمزى عبر حسابها على إنستجرام، فيديو لآثار الحريق الذى نشب فى منزلها، وعلقت عليها: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحا".

 

فى سياق آخر، تجسد الفنانة سهير رمزى ضمن أحداث مسلسل "القاتل الذى أحبنى" والدة بطل العمل الفنان هانى رمزى، وهى أم متهورة يحدث بينها وبين ابنها عددًا من المواقف الكوميدية التى يحبها الجمهور.

 

مسلسل "القاتل الذى أحبه"، وهو تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك فى بطولته كل من الفنان هانى رمزى وسهير رمزى وصلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

 

وفى هذه الحوادث، تطلب جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتستمتع لأول الشهود، وتنتندب لجان للمعاينة وتحديد الخسائر.

 


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