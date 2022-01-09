تحرير 2437 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب: محمد أبو ضيف

حررت الجهات المعنية 2341 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، ورفع 74 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم تحرير 2437 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.

وعلى جانب آخر، تم تحرير محضر لعدد 7691 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7675 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 16 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 760 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 190 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 940 أرجيلة.