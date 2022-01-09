اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل طالب لسرقته فى بولاق الدكرور

الأحد، 09 يناير 2022 02:15 م
تجديد حبس المتهم بقتل طالب لسرقته فى بولاق الدكرور محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل طالب جامعي في بولاق الدكرور 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأجرى المتهم معاينة تصويرية لكيفية تنفيذه الحادث، وأرشد عن الهاتف المحمول وجهاز اللاب توب الخاصين بالضحية.
 
وقال المتهم، أنه تعرف على القتيل عبر موقع فيسبوك، والتقى به بشقته في بولاق الدكرور، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه لخنقه وسرقته.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد وجود شبهة جنائية فى واقعة العثور على جثة طالب جامعى داخل شقة مستأجرة، وذكر شقيق المجنى عليه أنه عقب دفن شقيقه، اكتشف سرقة هاتفه المحمول وجهاز لاب توب خاص به وأنه يشتبه فى مقتله.
 
وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن المجنى عليه تعرض للخنق على يد شاب تعرف عليه عبر موقع فيسبوك، حيث استضافه الضحية بشقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة مما دفع المتهم لقتله خنقا، واستولى على هاتفه وجهاز اللاب توب، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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