تأجيل قضية مقتل شخص والشروع فى قتل شقيقه بطوخ للنطق بالحكم 12 مارس

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمد رضا، تأجيل نظر القضية رقم 11375 لسنة 2020 جنايات طوخ والمقيدة برقم 2921 لسنة 2020 كلى شمال بنها، والمتهم بها 5 أشخاص بينهم "موظف بالمعاش، وإمام وخطيب، وصاحب مقلة، ومدرس بمعهد أزهرى، وخامس هارب"، لجلسة 12 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين فى 14 يونيو لعام 2020، قتلوا المجنى عليه "أيمن م ع"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه إثر خلاف سابق بينهم، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء وأدوات أخرى، وما أن ظفروا به حتى قيده الأول لشل مقاومته ثم عاجله الثانى بضربة بأداة خشبية "شومة"، على رأسه، ثم ضربه الخامس بأداة أخرى على قدمه، فانعدمت حركته وسقط على ركبته فأجهز عليه الثالث بسلاح أبيض طعنا بعدة مواضع بالجسم استقرت إحداهما بظهره محدثين ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان، شرعوا فى قتل المجنى عليه "عنتر م ع"، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه لخلافات سابقة بينهم، وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه وهو تدخل الأهالى وضبطهم بمعرفة الشرطة ومداركته بالعلاج.

وتابع أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير مسوغ شخصية أو حرفية سلاحا أبيض مطواة كما حازوا وأحرزوا ادوات تستخدم فى التعدى على الأشخاص عصى وشوم.