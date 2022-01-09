تأجيل استئناف حسن مالك على حبسه سنتين في قضية مباشرة أعمال البنوك لـ6 فبراير

كتب أحمد حسني

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك، إلى جلسة 6 فبراير المقبل.

وجاء في أوراق القضية، أن رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحي أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد منجد متولي خليفة، صدر ضدهم في 24 أبريل الماضي حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا لإتهامهم في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة، ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف.

وعاقبت المحكمة أيضا المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، محمد صلاح محمود السيسي، محمد صبحي عبد الله، صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، محمد عادل إمام أبو الدهب، يحي عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.