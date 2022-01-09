اليوم السابع
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بعد المخادمة والقناوية.. إنشاء مدرسة تجريبية للغات بقرية أبنود فى قنا

الأحد، 09 يناير 2022 02:06 م
بعد المخادمة والقناوية.. إنشاء مدرسة تجريبية للغات بقرية أبنود فى قنا إنشاء مدرسة
قنا صابر سعيد

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أنهت الوحدة المحلية لقرية أبنود برئاسة رفاعي عبداللاه رئيس القرية بقنا، رفع تراكمات الأتربة والقمامة بقطعة أرض قد جرى تخصيصها لإنشاء مدرسة تجريبية للغات بالقرية، والتي دام رفع التراكمات على مدار 7 أيام بالتنسيق والتعاون مع الجهود الذاتية من أهل القرية.

وأوضح عبداللاه، أن المدرسة المزمع إنشاؤها تقام على مساحة 2100 متر بعدد 22 فصلا، والتى تعتبر ثالث مدرسة تجريبية للغات بقرى مركز قنا، بعد مدرسة المخادمة التجريبية للغات التى يجري إنشاؤها، ومدرسة القناوية التى جري تخصيص قطعة أرض بإنشائها، وقد جرى تسليمها إلى إدارة الأبنية التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا، لبدأ الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وتقدم عبد اللاه، بالشكر والتقدير للقيادة السياسية واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لاهتمامه الشديد بمنظومة التعليم بمحافظة قنا، وسعيه لسرعة إنهاء إجراءات المدرسة، كما أشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من أهل قرية أبنود من خلال رفع تراكمات الأتربة والقمامة من موقع المدرسة، وسعيهم الدائم لتحسين المظهر العام للقرية وتقديم كافة الدعم لرفع الوضع العام للقرية.


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