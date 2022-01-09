بريطانيا تعلن إعطاء ربع مليون جرعة معززة من لقاحات كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء نحو ربع مليون جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أنه تم إعطاء 225 ألفا و541 جرعة ثالثة من لقاحات كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد من حصلوا على الجرعات المعززة في بريطانيا إلى 35 مليونا و499 ألفا و486 شخصا.



كما تم إعطاء أكثر من 30 ألف جرعة أولى خلال الفترة ذاتها، بينما حصل 45 ألف شخص على الجرعة الثانية.