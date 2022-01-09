اليوم السابع
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بث مباشر ..170 خدمة يقدمها المركز التكنولوجي لأهالي برج البرلس بكفر الشيخ

الأحد، 09 يناير 2022 11:42 م
بث مباشر ..170 خدمة يقدمها المركز التكنولوجي لأهالي برج البرلس بكفر الشيخ جانب من العمل
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة  تلفزيون اليوم السابع الخدمات التي تقدمها المركز التكنولوجي بمدينة برج البرلس  بمحافظة كفر الشيخ ومن بين  الـ14 مركزاً  المنتشرة بمدن المحافظة في ظل اهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في إنشاء المراكز الخدمية لفصل الخدمة بين متلقيها ومقدمها، لضمان عدم الوقوع في المخالفات.
 
ويترأس المركز التكنولوجي البرلس أحمد عبدالنبي حسانين الكواتحي، مدير المركز التكنولوجي، وياسمين عبد الفتاح مرزه، مشرفة على شبابيك المركز، وآمال محمد إبراهيم البنا، مسئول الاستقبال والاستعلام وشباك ذوي الاحتياجات الخاصة، و اميره عادل عزب، مسئول استلام، سوزان أسامة صابر، مسئول استلام، وسعاد مجدي بكري، مسئول استلام، ساهر عادل عزب، وشيماء اسماعيل صالح، شباك تسليم، وحسناء حسن شرشير، مسئول شباك الإرادات، ونجاة عبدالعاطي دعله، مسئول الخزنة، بإشراف الدكتور أيمن خلف الله ، رئيس البرلس، مؤكدين أن عدد الخدمات المقدمة 170 خدمة، ويتم استقبال المواطنين، وتوجد شاشات عرض وشاشات متحركة لتعريف المواطن بكافة الخدمات والمستندات المطلوبة.


وجرت إزالة كافة العقبات، وتوفير جميع الإمكانيات، وحرصت المحافظة في المقام الأول على توحيد الرسوم والمستندات ودورات العمل بدائرة المحافظة، وإعادة هيكلتها، وتطلب هذا العمل مجوداً مضاعفاً للانتهاء منه بأسرع وقت بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، ليتمكن المواطنون التقدم بطلباتهم للحصول على الخدمات الممكنة من أي موقع داخل أو خارج المحافظة من خلال قنوات عديدة حرصت المحافظة على توفيرها، وإتاحتها للمواطنين للوصول إلى الرضا التام عن أداء هذه الخدمات، توفيرا للوقت والمجهود، يتمكن المواطنون من تقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية أو عبر البوابة الإلكترونية للمحليات LGS.GOV.EG، وذلك حماية للمواطنين من انتشار العدوي، مراعاة للظروف الراهنة، والدفع الإلكتروني من خلال هذه البوابة.
 
وتعد محافظة كفر الشيخ الأولى على مستوى المحافظات في استخدام هذه التقنية والتواصل السريع مع العديد من  الشركات التي تقدم جميع الخدمات، لتسهيل التعامل للمواطنين، كما يمكن للمواطنين تتبع تقدم سير الطلبات من خلال الرسائل النصية دون الحاجة إلى الانتقال للمركز التكنولوجي، واستلام النتيجة النهائية للطلب المقدم من خلال البريد المصري حتى موقع العميل في أي مكان داخل الجمهورية، بالإضافة إلى تشكيل العديد من اللجان لمراقبة جودة الخدمة المقدمة بهذه المراكز وفحص الشكاوى المقدم من المواطنين للوصول إلى أعلى مستوى من الأداء الذي يخدم المواطنين، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لهم ويجرى العمل بكل جهد الآن لإضافة العديد من الخدمات الأخرى لهذه المراكز، لتوفير بيئة مناسبة وحياة كريمة لهم بكافة المواقع التي يرتادونها لتقديم طلباتهم للحصول على أي خدمة من خدمات المحليات ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير دورات وأساليب العمل، وتقديم أفضل الخدمات لأهالينا بالمحافظة الأمر الذي أدى إلى تخفيف الزحام وزيادة عدد الطلبات وتسهيل وسرعة الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم.

الخدمات الالكترونية
الخدمات الالكترونية

الموظفات بالمركز التكنولوجي ببرج البرلس
الموظفات بالمركز التكنولوجي ببرج البرلس

جانب من الموظفين
جانب من الموظفين

شباك الاستلام
شباك الاستلام

مركز تكنولوجيا برج البرلس
مركز تكنولوجيا برج البرلس

 


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