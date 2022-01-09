باب رزق لـ100 سيدة من المنظفات..مبادرة لمساعدة المعيلات بالزقازيق.. لايف

الشرقية - فتحية الديب

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشر مع خلود ماهر، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتى أطلقت مبادرة لمساعدة المعيلات بالمحافظة، منذ 7 سنوات وتم التفاعل مع المبادرة بشكل أكبر مع بدء جائحة كورونا، بعنوان "أكسبى من غير ما تدفعى.

وقالت خلود ماهر، لـ "اليوم السابع"، إنها موظفة خدمة مواطنين فى وزارة الآثار، وأطلقت هذه المبادرة لمساعدة السيدات المعيلات من خلال العمل من المنزل، مشيرة إلى أن التفاعل مع المبادرة كان كبير لأنها لا تحتاج لرأس مال ومربحة بالنسبة للسيدات.

وأكدت صاحبة المبادرة أنها قامت بتدريب السيدات على فكرة المشروع من خلال اجتماعات عديدة أون لاين، وتم تدريب على كيفية تسويق المنتج وتحقيق أرباح، بالإضافة إلى مساعداتهم فى تطوير أفكارهم من ناحية التجارة.