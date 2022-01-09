اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 07:17 م
أكرم القصاص
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انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش العراقى ببغداد

الأحد، 09 يناير 2022 06:34 م
انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش العراقى ببغداد الجيش العراقى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي بالعاصمة بغداد.


وأوضحت الخلية - في بيان - أن عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي، مما أدى إلى وقوع أضرار بإحدى السيارات المدنية القريبة وإصابة سائقها بجروح.


وأكدت أن هذه الأفعال الإجرامية تضر بالأمن في البلاد وتعرض حياة المواطنين الأمنيين والقوات الأمنية إلى الخطر، مشددة على اتخاذ الإجراءات الأمنية والاستخبارية تجاه هذا الحادث.


وأعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم، إصابة امرأة وطفلين، جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي في منطقة الطارمية ببغداد.


العراق

الجيش العراقى

انفجار عبوة ناسفة بالعراق

بغداد

منطقة النباعي

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