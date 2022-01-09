انفجار إطار سيارة يتسبب فى حادث مرورى وإصابة قائدها بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب قائد سيارة ملاكي بمنطقة البدرشين في الجيزة، حيث اصطدمت السيارة بالسور الخرساني للطريق بسبب انفجار الإطار الخاص بها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بإحدى طرق البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات انفجار إطار سيارة ملاكي مما أدى إلى انحرافها عن الطريق، واصطدامها بالسور الخرساني، ليصاب قائد السيارة، ويتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق.

وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة. - تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.