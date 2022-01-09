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انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار على البحر الأحمر.. والقاهرة 8 درجات

الأحد، 09 يناير 2022 08:00 ص
انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار على البحر الأحمر.. والقاهرة 8 درجات الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.
 
 
 

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