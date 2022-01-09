اليوم السابع
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اليوم.. فتح باب الطعون على الترشح بانتخابات نقابة الأطباء البيطريين

الأحد، 09 يناير 2022 09:00 ص
اليوم.. فتح باب الطعون على الترشح بانتخابات نقابة الأطباء البيطريين انتخابات نقابة الأطباء البيطريين - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، فتح باب تلقى الطعون على المرشحين بالانتخابات لعضوية مجلس النقابة العامة، والنقابة الفرعية بقنا، ابتداء من اليوم الأحد 9 يناير 2022، حتى الثلاثاء 18 يناير 2022، باليد أو البريد من الساعة العاشرة وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة "6 شارع الحديقة جاردن سيتى – القاهرة"، وذلك خلال أيام العمل الرسمية بالنقابة.
 
ومن المقرر أن يتم فتح باب التنازلات والتظلمات، بدءا من يوم الأربعاء 19 يناير 2022، حتى يوم الأحد 30 يناير 2022، على أن يتم التقدم من الطبيب شخصيا باليد أو بموجب توكيل موثق بالشهر العقارى مُحدد فيه التنازل عن الترشح على المقعد الذى تقدم للترشح له، والتظلمات باليد أو البريد باسم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات "الدكتور أيمن محمد حلمى عبد السلام".
 
وتتولى لجنة الإشراف على الانتخابات فحص الطعون والاعتراضات ثم التنازلات والتظلمات، بعد انتهاء المُدد المحددة، وذلك قبل إعلان الكشوف النهائية فى جريدتين رسميتين.
 
لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور أيمن حلمى الأمين العام المساعد، وعضوية كل من: الدكتور محمد عفيفي سيف، الدكتورة شيرين ذكى، الدكتور محمد مبروك، الدكتور أحمد البندارى. 
  
وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الكشوف الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا 2021/2022، وذلك بأسبقية التقدم للجنة تلقى طلبات الترشح.

انتخابات البيطريين

انتخابات نقابة البيطريين

انتخابات الاطباء البيطريين

التجديد النصفى للبيطريين

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