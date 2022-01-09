اليوم السابع: انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم اليوم بحضور الرئيس السيسى

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم اليوم بحضور الرئيس السيسى.



واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: شباب العالم يرسمون المستقبل من شرم الشيخ.. انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم اليوم بحضور الرئيس السيسى.. ورشة عمل تحضيرية عن "حياة كريمة" تجربة بناء الإنسان ومستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة.. والشباب المتطوعون لإدارة وتنظيم منتدى شباب العالم خلية نحل.. إجراءات احترازية بتقنيات غير مسبوقة للوقاية من كورونا.. و3 أجانب يقودون مجموعات عمل ومقترح بتعميم تجربة مبادرة حياة كريمة ببعض الدول



من الإسكندرية لأسوان.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى كل شبر على أرض مصر

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وكيل خطة النواب: الرقابة قبل وبعد الصرف.. ملف الصناديق والحسابات الخاصة تحت قبة "البرلمان"

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