اليابان تفرض حظر تجول على أفراد الجيش الأمريكى بسبب تفشى أوميكرون داخل قواعده العسكرية

أ.ش.أ

اتفقت اليابان مع الولايات المتحدة إلى حد كبير على فرض حظر تجول على أفراد الجيش الأمريكي، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مدفوعة بسلالة أوميكرون داخل القواعد العسكرية الأمريكية، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة فرضت حالة "شبه الطوارئ" في مواجهة فيروس كورونا بثلاث مقاطعات اعتبارا من اليوم الأحد، في مكافحة لارتفاع معدل الإصابات، التي يقول حكام هذه المقاطعات إنها تنجم عن تفشي سلالة أوميكرون في القواعد العسكرية الأمريكية.

وتعهد كيشيدا أيضا بتكثيف الجهود لمواجهة كورونا بإجراءات مثل زيادة وتيرة الجرعات الثالثة المعززة لتقليل تأثير موجة أخرى من الإصابات،

وتسري حالة شبه الطوارئ حتى 31 يناير في أوكيناوا وأجزاء من ياماجوتشي وهيروشيما، مما يسمح لحكومات المقاطعات بتعزيز إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا ومطالبة المطاعم بتقصير ساعات عملها والتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية.