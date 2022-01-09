اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة: مستعدون لتقديم المساعدة لحل الأزمة السودانية

الأحد، 09 يناير 2022 09:20 ص
الولايات المتحدة: مستعدون لتقديم المساعدة لحل الأزمة السودانية وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الأحد، بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة في البلاد، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة في حل الأزمة السودانية .

وقالت الخارجية الأمريكية حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، إن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت - أمس - عن إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية في وقت رحبت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك بهذه المبادرة


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