الولايات المتحدة: مستعدون لتقديم المساعدة لحل الأزمة السودانية

أ.ش.أ

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الأحد، بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة في البلاد، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة في حل الأزمة السودانية .

وقالت الخارجية الأمريكية حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، إن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت - أمس - عن إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية في وقت رحبت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك بهذه المبادرة