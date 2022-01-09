المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار بسبب إتجاره بالهيروين في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها، لنجار موبيليا، لإتجاره بمخدر الهيروين، وإحراز سلاح أبيض "خنجر" بدون ترخيص.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم، 26383 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2226 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أ م ع"، 30 سنة، نجار موبيليا، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا "خنجر".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "أ م ع"، 30 سنة، نجار موبيليا، مقيم دائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وسلاح أبيض "خنجر"، وذلك بقصد ترويجه بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الأثمة، ومبلغ مالى حصيلة تجارته، وبإحالة المتهم للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أنه ورد تقرير المعمل الجنائى بأن المادة المخدرة المضبوطة لمخدر الهيروين، وجرى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.