اليوم السابع
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المشدد 5سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر خضار روج الحشيش وحاز سلاحا ناريا بطوخ

الأحد، 09 يناير 2022 05:26 م
المشدد 5سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر خضار روج الحشيش وحاز سلاحا ناريا بطوخ محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمد رضا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لتاجر خضار، لاتهامه بالإتجار بمخدر الحشيش، وحيازة سلاح نارى وعدد من الطلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض مطواة، بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24328لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 2323 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أ ر م"، 38 سنة، تاجر خضار، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز بقصد الإتجار مخدر "نبات الحشيش"، كما أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقتين من ذات العيار، وأحرز سلاح أبيض "مطواة"، بدون ترخيص.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط تاجر خضار، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كمية من نبات الحشيش المخدر وجوهر الحشيش المخدر، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقتين من ذات العيار، وسلاح ابيض "مطواة"، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين النارى والأبيض للدفاع عن تجارته.

وبإحالة المتهم للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والذى ورد وأكد أنها لمخدر الحشيش، فأحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحقه.


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