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الصحة: 400 فرد من الفرق الطبية ينتشرون بمنتدى شباب العالم

الأحد، 09 يناير 2022 01:02 ص
الصحة: 400 فرد من الفرق الطبية ينتشرون بمنتدى شباب العالم تجهيزات منتدى الشباب
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة في جنوب سيناء، إن الدولة المصرية قادرة على إبهار العالم بتنظيم أي مؤتمرات دولية أو منتديات أو أي أحداث كبرى، وهناك 400 فرد تابع لوزارة الصحة يتواجدون بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ولن يشعر أحد بوجودهم نظرا لما يتمتعون به من خبرة كبيرة طوال الفترة السابقة.

أضاف رخا، في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة CBC، أن مصر تسير بمنظومة متكاملة منذ بداية أزمة كورونا، مردفا: "شرم الشيخ أول مدينة في مصر تم تطعيمها بالكامل بنسبة 100 في المائة، وتم تطعيم أهل جنوب سيناء والسادة العامين في المحافظة وهذا الأمر تم بمساعدة الفنادق".

0وأكمل: "بمجرد الانتهاء من منتدى شباب العالم، سنعمل على خطة تأمين ووقاية مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ، وسيكون المؤتمر المقبل مثال نجاح جديد للدولة المصرية أمام العالم".


الدكتور ايمن رخا

وزارة الصحة

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

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