اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 02:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"الصحة الكازاخستانية": مقتل 164 شخصا معظمهم فى ألما آتا خلال الاضطرابات الأخيرة بالبلاد

الأحد، 09 يناير 2022 01:42 م
"الصحة الكازاخستانية": مقتل 164 شخصا معظمهم فى ألما آتا خلال الاضطرابات الأخيرة بالبلاد شرطة كازاخستان - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية، مقتل 164 شخصا معظمهم في مدينة ألما آتا خلال الاضطرابات الأخيرة في البلاد.

وكانت قد بدأت وحدات من القوات الروسية ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار"ألما آتا" بأعمال تدريبية بهدف منع حدوث حالات طارئة.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية في بيان مقتضب اليوم الأحد، أن "وحدات فرعية من القوات الروسية من قوى حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي شرعت في إجراء تدريبات في مطار (ألماتا آتا) في كازاخستان، حيث تعمل خلالها على حل القضايا المتعلقة بمنع وقوع الحالات الطارئة. 

يُذكر أن نقل القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطاري "ألما آتا" و"زيتيجين" في جمهورية كازاخستان مستمر على متن طائرات النقل الجوي العسكرية الروسية.

 


وزارة الصحة الكازاخستانية

كازاخستان

احتجاجات كازاخستان

حكومة كازاخستان

ألما آتا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة