اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 07:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الشباب قادة الغد".. شاب نيجيرى يدعو لمكافحة الفساد من منتدى شباب العالم

الأحد، 09 يناير 2022 06:41 م
"الشباب قادة الغد".. شاب نيجيرى يدعو لمكافحة الفساد من منتدى شباب العالم سراج محمد - شاب نيجيرى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سراج محمد، من نيجيريا، وأحد المشاركين فى منتدى شباب العالم، إنه سعيد بمشاركته فى المنتدى لاستعراض تجربته المدعومة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى ملف التعليم ومكافحة الفساد.

 

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش المنتدى أن هدفه هو مناقشة كيفية التصدى للفساد ومدى أهمية التعليم فى هذا الصدد لهذا يمثل المنتدى فرصة مهمة له ومنصة ينقل من خلالها رسالته إلى شباب العالم كله. وقال إنه يناشد شباب العالم من خلال هذه المنصة لمشاركته فى المعركة ضد الفساد مؤكدا أن "الشباب هم قادة الغد".

 

وتابع قائلا إن المنتدى فرصة لتبادل الأفكار ومشاركة الآراء والخبرات فى مختلف المجالات.

 

وبات المنتدى منصة حوار شبابية عالمية أكدت أن مصر نقطة تلاقى الحضارات من أجل الإنسانية ومنارة السلام والأمن وحاضنة لجميع الثقافات، كما جاءت هذه النسخة لتؤكده قدرة الدولة المصرية على تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية فى ظل جائحة كورونا التى تجتاح العالم.

 

وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح فى أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار "لوجو" المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التى تنقل الوفود المشاركة فى المنتدى من جميع أنحاء العالم.


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

مصر

شرم الشيخ

الامم المتحدة

منتدى الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة