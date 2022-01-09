السيطرة عل حريق فى نخل وأشجار دوم بمدينة إسنا دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدينة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق محدود فى 3 نخلات و2 شجرة دوم والحشائش المحيطة بها، وذلك بجوار نجع الشيخ مسكين دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة العمليات بديوان مجلس مدينة إسنا، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى أرض زراعية بجوار منطقة الشيخ مسكين بمنطقة الزرقات، مما أسفر عن تفحم 3 نخلا ملك "أحمد.ع" عامل أجرى يبلغ من العمر 40 سنة، و2 شجرة دوم ملك "مصطفى.م.م"، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى نفس السياق شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات قافلة طبية بالوحدة الصحية بترعة ناصر فى مختلف التخصصات، للكشف على المواطنين بقرية ترعة ناصر، وذلك بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات المهندسة صباح منصور نائب أول مركز ومدينة إسنا، وتحت إشراف الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، وصالح غانم رئيس الوحدة المحلية بكومير.

وفى هذا الصدد قوال الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، فى بيان صحفى، تم تنظيم القافلة الطبية بالوحدة الصحية بترعه ناصر بالتخصصات التالية:- (باطنة وعيون وأطفال وأذن وحنجره وجلدية وعظام) وبوجود نخبه من المتخصصين على رأسهم كل من الدكتور مينا روماني والدكتور بيشو والدكتورة زينب محمود، وباقي الفريق القائم علي العمل، وأعضاء الجمعية المشرفة على القافلة الطبية.