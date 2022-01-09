اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة عل حريق فى نخل وأشجار دوم بمدينة إسنا دون مصابين

الأحد، 09 يناير 2022 02:10 م
السيطرة عل حريق فى نخل وأشجار دوم بمدينة إسنا دون مصابين حريق نخيل - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال الحماية المدينة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق محدود فى 3 نخلات و2 شجرة دوم والحشائش المحيطة بها، وذلك بجوار نجع الشيخ مسكين دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة العمليات بديوان مجلس مدينة إسنا، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى أرض زراعية بجوار منطقة الشيخ مسكين بمنطقة الزرقات، مما أسفر عن تفحم 3 نخلا ملك "أحمد.ع" عامل أجرى يبلغ من العمر 40 سنة، و2 شجرة دوم ملك "مصطفى.م.م"، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى نفس السياق شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات قافلة طبية بالوحدة الصحية بترعة ناصر فى مختلف التخصصات، للكشف على المواطنين بقرية ترعة ناصر، وذلك بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات المهندسة صباح منصور نائب أول مركز ومدينة إسنا، وتحت إشراف الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، وصالح غانم رئيس الوحدة المحلية بكومير.

وفى هذا الصدد قوال الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، فى بيان صحفى، تم تنظيم القافلة الطبية بالوحدة الصحية بترعه ناصر بالتخصصات التالية:- (باطنة وعيون وأطفال وأذن وحنجره وجلدية وعظام) وبوجود نخبه من المتخصصين على رأسهم كل من الدكتور مينا روماني والدكتور بيشو والدكتورة زينب محمود، وباقي الفريق القائم علي العمل، وأعضاء الجمعية المشرفة على القافلة الطبية.

 


الاقصر

حريق اشجار نخيل باسنا

اخبار اليوم

الحماية المدنية بالاقصر

اخبار الاقصر

السيطرة على حريق فى نخيل بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يهدى دورته الـ11 لهدى سلطان ومحمود مرسى

الأحد، 09 يناير 2022 01:00 م

طقس الأقصر الآن.. غيوم كثيفة والمحافظة تعلن رفع حالة الطوارئ تحسبا للأمطار.. لايف

الأحد، 09 يناير 2022 12:57 م

غيوم كثيفة فى سماء الأقصر والمحافظة ترفع حالة الطوارئ تحسبا للأمطار.. فيديو وصور

الأحد، 09 يناير 2022 12:39 م

إنقاذ طفلة حديثة الولادة من إعاقة دائمة بمستشفى حورس بالأقصر

الأحد، 09 يناير 2022 11:08 ص

لخدمة الأهالى .. الشباب والرياضة بالأقصر تتسلم الملعب الخماسى بقرية العديسات

الأحد، 09 يناير 2022 11:01 ص

محافظ الأقصر يكلف بتطوير المرسى السياحى بالبر الغربى ويتابع الصرف.. صور

الأحد، 09 يناير 2022 10:08 ص

"أم كرم" بطلة تعمل 15 ساعة يوميا ببيع الخضار وأدخلت 5 أبناء كليات

الأحد، 09 يناير 2022 10:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة