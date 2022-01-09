السيدات ملوك الـ "بلس 75" .. تعرف على فئات السن الأطول عمرا فى مصر

كتب: مدحت عادل

تشهد خريطة عدد السكان فى مصر تنوعا بين الأعمار السنية بين الرجال والسيدات، ويظهر تقدير عدد السكان وفقا لفئات السن والنوع لإجمالى الجمهورية لعام 2021، أن إجمالى عدد الإناث لمن بلغت أعمارهن 75 سنة وأعلى سجل نحو 609 آلاف و529 سيدة، فى مقابل 590 ألفا و625 رجلا، بفارق بلغ 18 ألفا 904 نسمات.

وتشير بيانات تقديرات السكان الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن السيدان هن الأعلى عددا فى الفئات العمرية الأكبر، حيث بلغ عددهن فى الفئة العمرية "70-74 سنة" 715 ألفا و273 سيدة، مقابل 692 ألفا و734 رجلا، بفارق بلغ 22 ألفا و539 نسمة.



تقدير عدد السكان

أما بالنسبة للفئة العمرية من "65-69 سنة" فقد بلغ عدد السيدات نحو مليون و183 ألف و144 سيدة، بينما كان عدد الرجال مليون و166 ألف و236 رجل، بفارق بلغ 16 ألف و908 نسمة.

وكانت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلنت في 13 ديسمبر الماضي عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 160 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 102 مليون بالداخل في يوم 23 أغسطس الماضي أي خلال 50 يوم، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني في يوم 13 أكتوبر الماضي أي خلال 50 يوم ليبلغ عدد سكان مصر 102 مليون 500 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 60 يوم.