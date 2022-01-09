السعودية والعراق يبحثان تعزيز التعاون فى الاقتصاد والحوكمة الرقمية

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بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مع وزير الاتصالات العراقي المهندس أركان شهاب الشيباني والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، والحكومة الرقمية.

واستعرضا الجانبان - خلال لقائهما، اليوم الأحد، بوزارة الاتصالات السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - تجربة المملكة الرائدة في مجالي التحوّل الرقمي وتطوير الاتصالات والبنية التحتية، التي أسهمت إلى جانب تبنيها لأحدث التقنيات التي توصلت إليها الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز وصول المملكة إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، ودعم الشركات التقنية السعودية للتوسع في الأسواق العراقية.

وعلى هامش اللقاء، أقيم الملتقى التقني السعودي العراقي، جرى فيه استعراض وكالة التكنولوجيا التوجهات والمبادرات في المملكة، كما سلطت بعض الشركات التقنية السعودية الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب الخدمات التقنية التي تقدمها.