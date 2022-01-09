"السردين" فاكهة الأسماك.. وجبة فى كل بيت بشمال سيناء.. فيديو وصور

شمال سيناء ـ محمد حسين

يشهد سوق السمك فى مدينة العريش بشمال سيناء، إقبال الأهالى على شراء أسماك السردين والذى يقولون عنه فاكهة الشتاء ووجبة رئيسية فى كل بيت .

ونقل تلفزيون اليوم السابع من داخل سوق السمك بالعريش تفاصيل رحلة سمك السردين وحكايته وقدم الخبير الطهوى عبدالعزيز الغالى، وصف لرحلة سمك السردين والتى تستقر فى مياه البحر المتوسط ومنها يتم صيده فى شهر يناير من كل عام، بطرق مختلفة اهمها الصيد على ضوء القمر وجلب كل صياد الملايين من حبات الأسماك الصغيرة.

وأوضح الفوائد الغذائية والصحية لسمك السردين، وما يمتاز به من فوائد يجهلها الكثيرين، التى تعد بحسب قوله من اهم مصادر " الأوميجا 3 " ، ومشيرا إلى أن سمك السردين فى موسمه يتميز بكثرته وأن سعره فى متناول الجميع حتى انه يعتبر وجبة شعبية للجميع، كما انه موسم اقتصادى ينتظره تجار السمك كل عام .

وأهدى الخبير الطهوى متابعى اليوم السابع طرق عملية قام بها لكيفية إعداد وجبات شهية يتميز بها اهل سيناء من سمك السردين، لافتا إلى أن هذه الطرق سهلة وتضيف لوجبة السمك مذاق وتميز وتزين المائدة خصوصا لأصحاب الذوق فى تناول الأسماك الشهية الطازجة .



السردين من البحر المتوسط



شراء الاسماك من سوق العريش