التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بعد سقوطه من الطابق التاسع في العمرانية

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه بعد سقوطه من الطابق التاسع في منطقة العمرانية بالجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه يعاني من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق التاسع في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يعاني من مرض نفسي انتحر بإلقاء نفسه من الطابق التاسع، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.