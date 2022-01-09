التربية والتعليم: عودة معلمة الدقهلية للعمل ونقلها لمدرسة أخرى

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه من المقرر عودة آية يوسف والمعروفة إعلاميا بمعلمة الدقهلية، إلى عملها كمدرسة، ولكن سوف يتم تغير المدرسة التى كانت تعمل بها قبل الأزمة الحالية، ولم يتم الاستقرار عن مكان العمل الجديد والذى سوف يتم إعلانه قريبا.

وأشار المصدر إلى أن هناك رغبه لدى القيادات بعودتها للعمل، والاكتفاء بالتحقيقات التى تجرى، خاصة وهى متطوعة وتعمل بدون أجر منذ ثلاثة سنوات.

يذكر بأنه قد أطلقت المحامية نهاد أبو القمصان مبادرة شخصية لدعم معلمة الدقهلية آية يوسف، والتى تدمرت أسرتها بعد تداول مقطع الفيديو الشهير لها أثناء رقصها على متن إحدى المراكب النيلية فى رحلة.

وعرضت المحامية نهاد أبو القمصان على آية يوسف العمل فى مكتبها الخاص كمصحح لغوى، ومدت لها يد العون حتى تتمكن من الحصول على حقوقها بعد التشهير بها.

يذكر بأن أكدت آية يوسف والمعروفة إعلاميا بمعلمة الدقهلية، أن زوجها طلقها عقب واقعة انتشار الفيديو وقالت فى تصريح لـ"اليوم السابع، أنا أدمرت فعليا بعد أن تحولت حياتى لجحيم بسبب مقطع فيديو فى رحلة مع معلمين ونقابة معلمين أول المنصورة، وأسرهم بدون طلبة، وأكدت أن أسرتها قاطعتها أيضا بعد هذا الفيديو، بسبب شخص مريض نفسى.