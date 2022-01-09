التخطيط تكشف تفاصيل تطبيق الفحص الفني المتنقل للسيارات

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، إن الوزارة تعاونت مع الداخلية لجعل إصدارات الخدمات المدنية باستخدام العربات المتنقلة

أضاف أشرف عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تأمل في التعاون مع الداخلية في تفعيل المراكز التكنولوجية في استخراج تراخيص السيارات في الحال، وتوصيلها لباب المنزل.

أوضح مساعد وزير التخطيط للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، أن المراكز التكنولوجية عبارة عن سيارة متنقلة تذهب إلى المواطن حال طلبها، وتجري كافة الإجراءات المطلوب لاستخراج تراخيص السيارات المختلفة إضافة إلى الفحص الفني، مؤكدا أنه سيتم إطلاق 40 مركزا خلال الشهر الجاري، وهناك توجه لزيادة عدد المراكز من أجل تغطية الجمهورية بالكامل.

وتابع أشرف عبد الحفيظ أنه خلال عامين على الأكثر ستكون مراكز الخدمة المنتقلة متوفرة في شتى ربوع مصر، مضيفا أنها مزودة بكامرات مراقبة وتكييفات ومختلف التجهيزات التي تمت بأيدي مصرية، وتعتبر فكرة الفحص الفني المتنقل الأولى من نوعها التي سيتم تطبيقها في مصر.