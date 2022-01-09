الإمام الأكبر: الأزهر حريص على مواكبة تكنولوجيا العصر وخاصة فى مجال التعليم

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية ل ضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة راجية محمود طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لبحث سبل تفعيل نظم جودة التعليم في الأزهر.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر حريص على مواكبة تكنولوجيا العصر وخاصة في مجال التعليم، لتخريج طلاب قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، مؤكدًا أن الأزهر يبذل قصارى جهده لتطوير منظومة التعليم بالجامعة والمعاهد، وتحقيق الشروط المطلوبة من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

من جانبها أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن التعليم الأزهري شهد تطورا ملحوظا وطفرة غير مسبوقة على مدار الـ 7 سنوات الماضية، حيث تم اعتماد 788 معهدا أزهريا، و 24 كلية أزهرية ممثلة في 14 كلية شرعية و 19 كليات عملية، فوضعت جامعة الأزهر في مقدمة الجامعات المصرية من حيث عدد الكليات المعتمدة، فضلًا عن اعتماد 8 برامج أكاديمية.

وأطلعت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فضيلة الإمام الأكبر على رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، مشيرة إلى أن المعاهد الأزهرية جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم المصري حيث تمثل المعاهد الأزهرية 17% من إجمالي مؤسسات التعليم قبل الجامعي المصري، حيث يدرس فيها ثلث طلاب جمهورية مصر العربية، وأن نسبة اعتماد المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد جاءت 100%، وهو ما يؤكد جاهزية الأزهر واستعداده وجدية الخطوات المتخذة لتطوير التعليم، مشيرة إلى أن المستهدف هذا العام أن يتم اعتماد 750 معهدا أزهريا.