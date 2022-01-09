الأوقاف: مسابقة للأئمة للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من الحاصلين على درجة الدكتوراه فى تخصص الدعوة والثقافة الإسلامية، والتفسير وعلوم القرآن للإيفاد للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور - مبارك) بكازاخستان.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، ضرورة أن تتوفر فى المتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة .

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات عند تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون حاصلاً فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

4- أن لا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020 / 2021م .

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما فى تاريخ الإعلان عن المسابقة.

6- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر، سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

7- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.

8- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

9- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

10- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

11- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم ( 137 ) لسنة 2014م .

وتقدم الطلبات على مـوقع الوزارة (أوقاف أون لاين)، اعـتبارًا مـن 9 / 1 /2022م ولمدة أسبوع من تاريخه على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أى بيانات غير صحيحة، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار عبر الموقع.