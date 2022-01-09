الأمم المتحدة: 84 جريمة قرصنة.. واختطاف 130 شخصا فى خليج غينيا خلال عام

كتبت : هند المغربي

أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنه وقع 84 هجومًا بحريًا وخطف 130 شخصًا خلال عام، حيث تحولت القرصنة في خليج غينيا خلال العقد الماضي من البضائع وسرقة النفط إلى اختطاف البحارة للحصول على فدية.

ووفق تقرير مجلس الأمن في إحاطة لجنة بناء السلام في يونيو 2021 بشأن القرصنة في خليج غينيا، قدمت د. غادة والي دراسة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تظهر أن حوالي 6 مجموعات قرصنة مقرها النيجر والدلتا، تضم كل منها 30 إلى 50 عضوًا، لديها القدرة على العمل في المياه العميقة في خليج غينيا.

وركز تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة البحار المستقرة غير الهادفة للربح - والذي نهاية 2021 في نيويورك على التكاليف المباشرة وغير المباشرة للقرصنة لـ 12 دولة في خليج غينيا وتقدر بنحو 1.925 مليار دولار سنويا.