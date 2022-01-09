اليوم السابع
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الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية غدا الاثنين في شرم الشيخ

الأحد، 09 يناير 2022 08:09 م
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية غدا الاثنين في شرم الشيخ محمود شاهين
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الهيئة بخصوص الطقس غدا، موضحًا أنه ستسود حالة من الاستقرار بداية من الغد.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فرص سقوط أمطار اليوم في شرم الشيخ خلال الساعات المقبلة قد تصل لمتوسطة لكنها غير مؤثرة.
 
وتابع أن غدا سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى احتمالية سقوط أمطار على مناطق من جنوب سيناء ومطروح وربما تمتد إلى الإسكندرية.
 
وأكد أن فرص سقوط أمطار تكون خفيفة غدا، وسيكون هناك شبورة وتوجد فرص سقوط أمطار في جنوب سيناء تصل إلى المتوسطة، مشيرا إلى أن الأجواء غدا مستقرة في شرم الشيخ.

الارصاد الجوية

الاحوال الجوية

شرم الشيخ

عزة مصطفى

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