اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اعتقال مهرب و14 مهاجرا غير شرعى مكدسين فى شاحنة وسط العاصمة النمساوية

الأحد، 09 يناير 2022 01:57 م
اعتقال مهرب و14 مهاجرا غير شرعى مكدسين فى شاحنة وسط العاصمة النمساوية مهاجرين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، أحد مهربي وتجار البشر في الحي العاشر بالعاصمة النمساوية فيينا، ومعه 14 شابا من المهاجرين غير الشرعيين كانوا مكدسين في شاحنة صغيرة .

وأفادت وزارة الداخلية النمساوية في بيان، بأن رجال الأمن في شارع فافوريتن لاحظوا وجود عدد من الشباب يخرجون مسرعين من سيارة شاحنة مما دفع الشرطة للاشتباه في الموقف، وبالفعل أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 14 مهاجرا غير شرعي تتراوح أعمارهم بين 15 و47 عامًا مكدسين في الشاحنة الصغيرة كما اعتقلت المهرب ويبلغ من العمر 36 عامًا.

وأشار البيان إلى أن سائق الشاحنة أبرز رخصة قيادة مزورة ولكن تم التحقق من هويته من خلال جواز السفر، لافتا إلى عثور الشرطة في السيارة على 14 مهاجرا وقد اعترفوا بمنح مبالغ مالية كبيرة للمهرب نظير دخول الأراضي النمساوية.

 


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