اليوم السابع
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استمرار فتح باب التقدم لمشروعات التخرج ببرنامج مشروعى بدايتى بأكاديمية البحث

الأحد، 09 يناير 2022 06:00 ص
استمرار فتح باب التقدم لمشروعات التخرج ببرنامج مشروعى بدايتى بأكاديمية البحث وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2022/2021، وذلك حتى يوم 15 يناير الجارى، حيث تم إعلان بدء التقدم منذ منتصف شهر نوفمبر الماضى.
 
ويستهدف البرنامج ابتكارات وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة، وتقدم الأكاديمية الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات.
 
وتركز مشروعات هذا العام على سبيل المثال على مجالات البيوتكنولوجي، الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، والتكنولوجيات المالية واللوجستية، الزراعة الذكية، المدن الذكية والخضراء، الحساسات الإلكترونية، والسيارات الكهربائية.
 
جدير بالذكر، أن اكاديمية البحث العلمى دعمت خلال الـ 9 أعوام السابقة أكثر من 2302 مشروع تخرج بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 30 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية .

وزارة التعليم العالى

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