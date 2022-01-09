اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع دخل الأسر الإيطالية فى الربع الثالث من العام الماضى

الأحد، 09 يناير 2022 11:00 م
ارتفاع دخل الأسر الإيطالية فى الربع الثالث من العام الماضى إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ

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أظهرت إحصائية أجراها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أن الدخل المتاح للأسر المستهلكة ارتفع في الربع الثالث من عام 2021، بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الذي سبقه، بينما نما الاستهلاك بنسبة 3.6%.


ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن نتائج الإحصائية، أن نسبة ادخار الأسر الاستهلاكية بلغت 11%، أي بانخفاض بحاصل 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق له، بينما كانت هناك بالمقابل زيادة بنسبة 0.6% في معامل انكماش الاستهلاك النهائي الضمني للأسر، إذ زادت القوة الشرائية بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق.


وأشار المعهد الإحصائي إلى أن حصة أرباح الشركات غير المالية ارتفعت تقديرياً إلى نسبة 42.8%، أي بنحو 0.3 نقطة مئوية في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، وبلغ معدل الاستثمار في الشركات غير المالية 21.5%، وانخفض 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.


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