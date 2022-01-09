اجتماع أمني فى الصومال للقضاء على الخلايا الإرهابية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

عقد وزير الأمن الداخلي الصومالى بولاية جنوب الغرب إسحاق علي سبغ، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا مع ضباط من القوات المسلحة والشرطة، وبعثة الاتحاد الأفريقي، وأجهزة أمن الإقليم بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وخلال الاجتماع، بحث المسؤولون مهمة تعزيز الأمن وإعادة فتح الطرق الرابطة بين المدن، ومواصلة مكافحة الإرهاب الذي يهدد السكان المحليين.

وأوضح وزير الأمن الداخلي، أن القوات المشتركة ستعمل على تحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الخلايا الإرهابية في ولاية جنوب الغرب.

الجدير بالذكر، أن الجيش الوطني الصومالى يواصل حملة التصفية ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.