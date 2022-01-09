اتهامات جديدة لجونسون بخرق قواعد كورونا..حضر حفلا فى حديقة داوننج ستريت

كتبت ريم عبد الحميد

يواجه رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اتهامات جديدة بخرق قواعد كورونا، وذلك بحضوره بشكل شخصى لحفل لتناول المشروبات فى حديقة 10 داوننج ستريت خلال الإغلاق الأول، بحسب ما ذكرت صحيفة صنداى تايمو البريطانية.

ولم ينف داوننج ستريت ما نشرته صحيفة صنداى تايمز بشأن حضور جونسون الحفل مع زوجته كارى فى مايو 2020.

ونقلت تايمز عن ثلاث مصادر قولها أن مارتن رينولدز، السكرتير الخاص لجونسون أرسل بريدا إلكترونيا للمسئولين مع دعوة لتناول المشروبات بإحضار زجاجة المشروب أو الخمر الخاصة بهم معهم.

وتجرى الموظفة المدنية سو جراى تحقيقا فى الحفل كجزء من تحقيقها فى العديد من الإدعاءات المتعلقة بأحدث خرق للقاعد أقيم فى مقر رئاسة الحكومة خلال جائحة كورونا.

وظهرت مزاعم هذا الحفل، الذى يقال إن حضره 40 شخص، قد ظهرت الأسبوع الماضى عندما قال دومنيك كامنجز إنه حذر فى هذا الوقت من أن الحفل يمكن أن يكون ضد القواعد ولا ينبغى أن يحدث.

إلا أن تقرير صنداى تايمز تشير إلى أن جونسون نفسه كان حاضرا، مما يزيد من خطورة المزاعم. وكان رئيس الحكومة قد فرض أول إغلاق فى إنجلترا لمحاربة كورونا فى مارس 2020، ولم يكن مسموحا للمجموعات المكونة من 6 أفراد أو أكثر بالاجتماع فى الخارج حتى بداية يونيو هذا العام.

وقالت نائبة زعيم حزب العمل أنجيلا راينر إن ثقافة عدم الاحترام الكامل للقواعد بدت جزء لا يتجزأ من الحاة فى داوننج ستريت منذ بداية الولاء.



