اليوم السابع
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إنقاذ طفلة حديثة الولادة من إعاقة دائمة بمستشفى حورس بالأقصر

الأحد، 09 يناير 2022 11:08 ص
إنقاذ طفلة حديثة الولادة من إعاقة دائمة بمستشفى حورس بالأقصر إنقاذ طفلة حديثة الولادة من إعاقة دائمة بمستشفى حورس بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح الفريق الطبي بقسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر من إنقاذ الرجل اليمنى لطفلة لم تكمل الشهر الأول من عمرها، وتم إجراء جراحة لها بنجاح وخرجت الطفلة لمنزلها بصحة جيدة.

 

البداية كانت بحضور الطفلة مع أسرتها إلى المستشفى وهى تعاني من صديد بالحوض الأيمن iliopsoas abscess and right septic hip  في حالة حرجة، وعلى الفور وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم تجهيزها ودخولها العمليات، وتم تنظيفه بفتح جراحى دقيق مع الحفاظ على الضفيرة العصبية والاوعية الدموية ..femoral artery and nerve .

 

وفى نفس السياق نجح قسم المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إجراء عملية لأول مرة بالمستشفى لإستئصال جزء متليف من الحالب الأيمن مع إعادة زرع الحالب، حيث حضر المريض إلى المستشفى وقد كان يعاني من ألم شديد في الكُلى اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة تبين وجود تليف أسفل الحالب الأيمن مما تسبب في الضيق الشديد في الحالب، وأدى ذلك إلى صعوبة التخلص من البول الأمر الذي تسبب في ارتفاع وظائف الكلى عند المريض، حيث أن المريض كان بكلية واحدة.

 

وعلى الفور قد تم إجراء استكشاف للحالب الأيمن بمنظار البطن عن طريق الغشاء البريتوني، ومن ثم استئصال الجزء المتليف به، وإعادة زرع الحالب الأيمن مع تركيب دعامة DJ، مما ساعد في استقرار حالة المريض وتحسن وظائف الكلى لديه.

 

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الاقصر

مستشفى حورس بالاقصر

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