اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 05:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 9 أشخاص إثر زلزال بقوة 6.9 درجة بمقاطعة تشينجهاى فى الصين

الأحد، 09 يناير 2022 05:44 م
إصابة 9 أشخاص إثر زلزال بقوة 6.9 درجة بمقاطعة تشينجهاى فى الصين زلزال - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات المحلية في الصين، اليوم الأحد، إصابة 9 أشخاص بجروح إثر زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة منيوان بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.


وذكرت حكومة المقاطعة - في مؤتمر صحفي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن 8 أشخاص غادروا المستشفى، بينما لا يزال شخص واحد خاضع للملاحظة الطبية، مشيرة إلى أن الزلزال أضر بإجمالي 5831 شخصا بالمقاطعة، وتمت إعادة تسكين 65 شخصا من 16 عائلة تضررت منازلها، موضحة بوقوع أضرار بالغة بـ 217 منزلا، بالإضافة إلى تضرر جزء من الطرق والجسور وخطوط المياه المحلية بدرجات متفاوتة.


الصين

زلزال فى الصين

زلازل

مقاطعة تشينجهاى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة