إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى أطفيح

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من بنى سويف اتجاه الجيزة، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى أطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .