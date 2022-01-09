إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسني

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى محور الأوتوستراد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق الأوتوستراد اتجاه مدينه نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لإجراء المعاينة التي أظهرت أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بطريق الأوتوستراد اتجاه مدينة نصر، تحديدًا أمام المجزر الآلي، فوجيء سائق الميكروباص بسيارة نقل مجهولة تقوم بقطع الطريق لأخذ الدوران مما أدي إلي اصطدامهم بها وأحداث التلفيات (فرت هاربة).

ونتج عن الحادث إصابة كل من محمد عبد العاطي 22 سنة مجند يرتدى الملابس الأميرية و مقيم مركز ابو طشط قنا (مصاب جرح قطعي ٢ سم بالراس) وبصحبته ابو سريع محمد ٢٢ سنة مجند يرتدى الملابس الأميرية و مقيم العياط الجيزة ( مصاب كدمات بالذراع الايمن و خدوش بالجبهه).

كما تسبب الحادث في تطبيق بمقدمه السيارة من الجهة اليمني و كسر الاكصدام الأمامي و كسر بالزجاج الأمامي و الجانبي الأيمن .

وكلفت وحده مباحث القسم بضبط السيارة و قائدها وتم نقل المصابين الي مستشفى مبره المعادى لإجراء الإسعافات الأولية ( الحالة مستقره) وتم تحرير محضر بالواقعة.