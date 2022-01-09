إصابة امرأة وطفلين جراء تفجير استهدف رتلا للدعم اللوجستى فى بغداد

أ.ش.أ

أعلن مصدر أمني عراقي، إصابة امرأة وطفلين، جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي في منطقة الطارمية ببغداد.

وقال المصدر حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة المشاهدة بالطارمية قرب محطة وقود المكارم مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي؛ وإلحاق أضرار في سيارة كانت قرب محل الحادث تحمل امرأة وطفلين ما تسبب بإصابتهم بجروح".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بأربع عبوات ناسفة في ثلاث محافظات