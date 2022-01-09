إحالة طالبين إلى جنايات الزقازيق لاتهامهما بتهديد طفلة بنشر مقاطع فيديو لها

قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة طالبين الأول بكلية الهندسة والثاني بالثانوية العامة لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بانتهاك الحياة الخاصة لطفلة فى الجناية رقم 8929 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة ههيا.

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس من العام المنقضى، وأحالت النيابة العامة كل من " ب م " طالب بالفرقة الأولى كلية الهندسة، و" ك ع " طالب بالثانوية العامة مقيمان دائرة مركز شرطة ههيا، للمحاكمة وتضمن قرار الإحالة قيام المتهم الأول بهتك عرض المجني عليها طفلة لم تبلغ الخامسة عشر من العمر، وقاما المتهمان الأول والثانى بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن قام بتسجيل ونقل مقاطع فيديو وصور عن طريق أجهزة الاتصالات وهدد المجنى عليها بنشر وإفشاء تلك المقاطع.

ومن جانبه قال "محمد سليم" المحامى بالجنايات أن المتهمان سوف يطبق عليهما ارتكاب جناية أو جنحة بالمواد 166 مكرر و268 و1 و2 و6 و3 مكرر من قانون العقوبات، وقيامهما بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وانتهاك الخصوصية للمجنى عليهما.