أول حالة إصابة بفلورونا فى المكسيك لامرأة تبلغ 28 عاما

فاطمة شوقى

أكدت الصحة المكسيكية، ظهور أول حالة فلورونا فى البلاد، وذلك تم اكتشاف الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 28 عاما، بينما لا تزال أعداد الإصابات متسارعة فى ناياريت، حيث بلغت 452 حالة إيجابية في غضون 24 ساعة، دون حدوث وفيات.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أنه بالرغم من أن تشديد سلطات الدولة القيود الصحية، في الأيام الثمانية الأولى من العام ، تراكمت 1000 ،202 إصابة في الكيان، بالإضافة إلى 1000 205 حالة نشطة ؛ بينما أكد 247 حالة ولا يزال وجود متغير اوميكرون كامنًا.

في ضوء هذه الخلفية، أصدرت لجنة الدولة لمكافحة كورونا قيودًا على التنقل مثل تعليق الدروس وجهًا لوجه وإلغاء الأنشطة في النوادي والبلياردو والحانات والمقاصف والمراقص والكازينوهات والنوادي الليلية، وكذلك الحفلات والمناسبات الجماهيرية ؛ علاوة على ذلك ، لن تتمكن وسائل النقل العام من العمل إلا بنسبة 75 % من قدرتها.

بينما يجب أن تعمل المطاعم والشركات بنسبة 50 % فقط من طاقتها ، ويجب أن تراعي تطبيق المرشحات الصحية والمسافة بين الزائرين.