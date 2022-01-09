أمطار وسحب سوداء فى سماء سوهاج.. والمحافظة تواصل إعلان الطوارئ.. لايف

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون "اليوم السابع" ، مساء اليوم الأحد، بعنوان أمطار وسحب سوداء محملة بالمياه فى سماء سوهاج .. والمجافظة تستمر فى اعلان حالة الطوارئ حيث شهدت المحافظة هطول للأمطار بعدد من المراكز المختلفة ما بين متوسطة وخفيفة بداية من مراكز المحافظة الشمالية وحتى مراكزها الجنوبية.

ونظرا لسوء حالة الطقس أعلنت محافظة سوهاج، عن رفع حالة الطوارئ القصوى تحسباً لهطول أمطار على المدن والقرى خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف " الفقي " مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

أما إدارة المرور بمحافظة سوهاج قامت من جانبها بنشر العديد من الدوريات المرورية على الطريق الزراعية والصحراوية لمراقبة حركة السير وتوجيه السائقين على الطرق بتخفيض السرعة استخدام فانوس الشبورة أثناء القيادة للحفاظ على حياة الركاب والسائقين وتجنبا لوقوع حوادث.

كما كلف محافظ سوهاج ، رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بين كافة الجهات المعنية ومتابعة جاهزية كافة المعدات مع انعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي أي بلاغات محتملة وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.